Sajad ühemehefirmad tõstsid maksuameti kampaania peale palka

"Valimisse kuuluva 1800 isiku septembrikuu tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonide järgi on nende isikute tööjõumaksud suurenenud kokku 303 000 euro võrra ning uusi isikuid on deklaratsioonidesse lisandunud kokku 37. Käitumist muutnud ettevõtete arv on kokku 332 ning see puudutab 325 füüsilist isikut," ütles maksu- ja tolliameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri.

Maksu- ja tolliamet hakkas kevadel pidama kõnelusi ühemehefirmadega, et selgitada välja, kuidas on võimalik iga kuu käivet teha, kasumit teenida ja ka dividendi maksta nii, et töötajate panus põhimõtteliselt puudub.

Eelmise aasta andmeid vaadates leidis maksuamet 702 ettevõtet, kus töötasu ei saanud keegi, aga dividende maksti 13 miljonit eurot. Ettevõtteid, kus juhatuse liikmed ja pereliikmetest töötajad said ainult miinimumpalka, oli 799 ning dividende maksid nad 15 miljonit eurot.

Maksu- ja tolliamet (MTA) teatas, et on koostanud äriühingu osanikele abistava juhendmaterjali, mis aitaks eristada äriühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasusid ning neid vastavalt maksustada. MTA soovib luua selgust, et kohelda ettevõtjaid maksukohustuse osas võrdselt ning hoida ära olukorrad, kus osanikud jätavad enda töise panuse eest töötasu või juhatuse liikme tasu maksmata ning võtavad töötasu asemel dividende.

Juhendiga saab tutvuda siin.