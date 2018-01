Sajad Venemaa ärimehed said Malta kodakondsuse

Suurel osal 2016.aastal Malta kodakondsuse saanud isikutel on tüüpilised vene nimed ja perekonnanimed, kirjutab Malta väljaanne Malta Today.

2016. aastal kodakondsuse saanud isikute nimed avaldati eelmise aasta lõpus. Pooltel nimekirjas olevatest 2000 inimesest on tüüpilised Malta nimed, ülejäänute seas on aga palju Venemaale ning Ida Euroopale tüüpilisi nimesid.

Individuaalne Investorprogramm lubab rikastel eraisikutel omandada Malta, aga sellega koos ka Euroopa Liidu kodakondsuse. Kodakondsuse saab soetada kas 650 000 eurose tasu, 150 000 euro eest riigivõlakirjade ostu või 350 000 euro eest kinnisvara soetamise eest. Taotlejad ei pea residentsuse tõestamiseks ise füüsiliselt kohal olema.

Nii on kodakondsuse saanute seas Jandeksi kaasasutaja ning peadirektor Arkadi Volož, jahtide müügi ja rendiga tegeleva Yacht Harbour omanik Dmitri Semenihhin, Alfa panga endine juht Aleksei Marei, Venemaa kommunistide partei liige, Amuuri oblasti endine president Leonid Korotkov, TNS Energo Rostov-on-Doni juht Aleksander Rubanov, Petronefti juht Roman Trušev.

Malta ajaleht kirjutab, et kogu skeem on olnud vastuvõtmisest saadik vastuoluline. Kui peaminister Joseph Muscat on väitnud, et programm lubab Maltal kaasata talente välismaalt, siis oponentide sõnul on selline tegevus võrreldav prostitutsiooniga ning kodakondsust ei tohiks müüa.