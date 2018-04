Sakreti lätlasest juht: kui iga Balti riik ei nokitseks omaette, saavutaksime palju rohkem

Kolmes Balti riigis töötamise kogemusega Läti kaubandus-tööstuskoja Eesti esindaja soovitab, et võiksime üheskoos osaleda EXPO-l, teha koos riigihankeid ja suisa omavahel iga riigi arendatavad valdkonnad kokku leppida.

Olete Eestis olnud poolteist aastat. Kuidas siinset majanduskeskkonda hindate?

Eestis on hea äri teha. Siinne majandus areneb. Äriperspektiivid ja majanduskliima on hea. Eesti on ettevõtetele hea trampliin Skandinaaviasse minekuks.