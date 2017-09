Saksa äriliidud soovitavad luua kiiresti valitsuskoalitsioon

Juhtivad Saksamaa äride esindusorganisatsioonid kiirustasid pühapäevaste valmiste järel alustama kohe läbirääkimisi stabiilse valitsuse loomiseks, et vältida lööki Saksamaa ärikeskkonnale, kirjutab Reuters.

Angela Merkeli kristlikud demokraadid võitsid küll järjest neljandad valimised, kuid koalitsiooni loomine on raskem, sest kolmanda koha sai valimistel paremäärmuslik AfD partei.

„Ettevõtted vajavad selgeid signaale,“ ütles BDI äriorganisatsiooni president Dieter Kempf. „Nüüd tuleb vältida kahju Saksamaale kui äri ajamise kohale.“

„Valimiskampaanias väideldi liiga palju minevikust ja vähe tulevikust,“ lausus ta viidates Merkeli 2015. aasta otsustele jätta Saksamaa piirid lahti umbes miljonile põgenikule.

Paremäärmuslik immigratsioonivastane Alternative für Deutschland (AfD) tegi kolmanda tulemuse kogudes 13 protsenti hääletest.

„Meie maale ei ole sobivaks teeks tagasipöördumine nationalismi,“ lausus ta. „Saksamaal on tarvis suuri investeeringuid teedesse, ebaadekvaatsesse digiinfrastruktuuri ja hariduse puudujääkidesse.“

DIHK tööstus- ja ärikoda kutsus tulevast valitsust suurendama massiivselt investeeringuid.

„Rasketel aegadel on tarvis stabiilset valitsust ja koalitsioonikokkulepet, mis keskenduks tuleviku võtmeteemadele – infrastruktuurile, haridusele, uurimistööle ja innovatsioonile,“ ütles DIHK president Eric Schweitzer. „Sellised investeeringud on olulised ka lähtudes sotsiaalsest sidususest.“

Tööandjate assotsiatsioon BDA kutsus peamisi parteisid vastanduma AfD-le tõusule pöörates rohkem tähelepanu valijate vajadustele.

„AfD Saksamaa parlamendis lööb meie riiki,“ ütles BDA liider Ingo Kramer. „Nüüd on teiste parteide asi suruda AfD parlamendidebattides nurka.“

Kramer lisas, et „aeg on näidata nende natsionalistlike loosungeid nagu need on – see on rünnak kõige vastu, mis on teinud meie maa tugevaks ja elamisväärseks.“

Angela Merkeli valitsusel pole häid valikuid koalitsiooni loomiseks, kuna kristlikud demokraadid kaotasid hääli ja senine koalitsioonipartner sotsiaaldemokraadid said halvima valimistulemuse alates teisest maailmasõjast. Lisaks on sotsiaaldemokraadid andnud mõista, et nad ei soovi Merkeli valitsuses jätkata, eelistades opositsiooni minekut, kirjutab MarketWatch.

„Saksamaa valimised tõid peaaegu ettearvamatu tulemuse,“ ütles ING panga Saksamaa peaökonomist Carsten Brzeski. „Sellise tulemusega on vaid võimalikud kaks koalitsiooni ehk praeguse suure kristlike demokraatide ja sotsiaaldemokraatide koalitsiooni jätkamine või pretsedenditu nn. Jamaika koalitsioon kristlike demokraatide, vaba demokraatliku partei ja roheliste vahel. Kumbki nendest koalitsioonist ei tule lihtne.“

Roheliste ja liberaalsete vabade demokraatide vahel valitsevad suured erimeeldused ja esineb rivaalitsemist.