Saksa autotoojaid kahtlustatakse kartelli moodustamises

BMW'd millega eesistumise ajal VIP'e sõidutatakse Foto: Madis Veltman

Euroopa Komisjon teatas laupäeval, et uurib koos Saksamaa konkurentsiametiga laekunud väiteid selle kohta, et kõik suured Saksamaa autotootjad on 90nendatest aastatest saadik kartellikoostööd teinud, kirjutab Äripäev.