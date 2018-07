Saksa eksperdid: vintage autodesse tasub investeerida!

Sotheby's To Auction Custom-Designed Vintage Cars

Klassikalised, üle 30-aasta vanad automudelid, nagu Porsche 911 võivad olla stabiilne ning tootlik varaliik, kuhu oma investeeringud paigutada, vahendab Bloomberg.

Saksa pankurid on madalate intressimäärade kontekstis investoritele soovitanud investeerida vanasõidukitesse. "Klientidele, kellel on üle miljoni euro väärtuses likviidset vara, võib klassikaline auto oma investeerimistasuvuse ning stabiilse väärtuse tõttu olla portfelli atraktiivne lisandus. Pärast finantskriisi on huvi alternatiivsete investeeringute, nagu kunsti, veini või klassikaliste autode vastu tugevalt tõusnud," selgitab Suedwestbank AG vanasõidukite ekspert Jens Berner.

Pank on välja töötanud indeksi, mille alusel võrreldakse vähemalt 30-aastaseid Lõuna-Saksamaal toodetud, näiteks Audi, BMW, Daimleri ja Porsche autosid teiste varaklassidega. 2005. aastast alates on see vanasõidukite indeks neljakordistunud, mis ületab selgelt näiteks Saksamaa peamise börsiindeksi DAX-i 204-protsendilise kasvu. Eriti õnnelikud võivad aga olla klassikalise Porsche 911 omanikud, kes nägid viimase 13-aasta vältel oma auto väärtuses 683-protsendilist tõusu.