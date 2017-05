Saksa ettevõtted olid mais eufoorias, teatas Saksamaa Ifo instituut. Ärikliima indeks tõusis mais 114,6 punktile, mis on kõrgeim näit alates 1991. aastast.

Ettevõtted hindasid paremaks nii hetkeolusid kui ka tulevikuperspektiive.

Tööstuse ärikliima hetkeolude indeks tõusis kõrgeimale tasemele alates 2011. aasta juulist. Tööstuse ootuste hinnang kasvas võrreldes aprillikuuga. Iseäranis headest tellimustest teatasid kestvuskaupade tootjad. Paljud tööstusettevõtted plaanivad suurendada tootmist ja tootmishinnad peaksid tõusma.

Hulgifirmade ärikliima paranes tänu optimistikumatele tulevikuootustele. Seevastu hetkehinnang kahanes võrreldes eelmise kuu rekordiga. Jaekaubanduse ärikliima allindeks langes, kuid on jätkuvalt kõrgel tasemel.

Ehitussektori indeks kerkis, kusjuures hetkehinnang on kõrgeimal tasemel alates 1991. aastast. Ootused on optimistlikud ja ehitusaktiivsus on kasvanud.