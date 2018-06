Saksa finantsminister tahab EL-ile ühtset finantsmaksu

Teise suure ideena paneb finantsminister lauale Euroopa Liidu ülese finantstehingute maksu loomise, viidates Macroni poolt varem väljendatud ideele, et aktsiaturgudel toimuvate tehingute maksustamisest saadud tulu võiks otse Euroopa Liidu eelarvesse voolata, millest seejärel näiteks arengufonde rahastada. Ehkki senini on liikmesriikides ideele Euroopa Liidust kui omaette maksukogujast viltu vaadatud, usub minister, et tegelikult on see mõte reaalsem kui varem. Esiteks pole tema sõnul senini maksurahast kui Euroopa Liidu sissetulekust räägitud ning ka hetk on selleks soosiv, kuna Ühendkuningriigi lahkumise tõttu tekkivaid eelarveauke tuleb kuidagi katta. Hinnanguliselt oleks sellisel maksul potentsiaali koguda 5-7 miljardit eurot.

Viimaks tuli intervjuus jutuks digitaalmaks hiigelsuurte korporatsioonide, nagu Apple või Facebook tegevuse adekvaatne maksustamine Euroopa Liidus. Scholzi arvates peavad ka sellised füüsiliselt mitte EL-is kohal olevad ettevõtted alustama oma teenitud raha pealt maksude maksmist, just nagu klassikalisemad firmad alati teinud on. Kahe valdkonnana, mis sellest maksutulust lisarahastust saada võiks, nimetab finantsminister digitaliseerimise ning transpordiinfrastruktuuri. Intervjuu lõpetab Scholz aga soovmõtlemisena paistva prognoosiga, kuidas Itaalia uus populistlik valitsus varsti Euroopa reeglite raamistikuga lepib ja enda tegusid sellega piiritlema hakkab.