Hoiuseplatvorm Raisin tahab kaasata ka eestlaste raha ning pakub enda portaalis kõrgemaid intresse kui meie suuremad pangad, kirjutab Äripäev.

Raisin on hoiusekeskkond, mille kaudu saab raha hoiustada mõne teise riigi pangas, kus intressid on tihtilugu kõrgemad kui meil.

Pangad, mis on süsteemiga ühinenud, on enamjaolt alles kasvujärgus ning otsivad uut lisakapitali. Et seda saada, tuleb meelitada kõrgemate hoiuseintressidega. Hiljuti liitus Raisiniga ka Inbank.

