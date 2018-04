Saksa jaekaubandusgigandi boss jäi Šveitsis suusatades kadunuks

Šveitsi suusakuurordi Zermatti päästetöötajad otsivad Saksamaa pereettevõtte Tengelmanni 58-aastast sakslasest kaasjuhti Karl-Erivan Haubi.

Kohaliku politsei sõnul jäi ta suusaretkel kadunuks. Ta läks laupäeva hommikul suusatama ja pole tagasi tulnud.

Kirjas Tengelmanni töötajatele, mille saksa leht Handelsblatt ära trükkis, kinnitas tema vend ja ettevõtte kaasjuht Christian Haub, et Karl-Erivan on kadunud. Ta ütles, et perekond pole lootust kaotanud, kuid nad valmistuvad, et ta ei pruugi pikka aega välja ilmuda, kirjutab Bloomberg.

Jaekaubandusettevõte on tuntud ka kaubamärkide KIK ja OBI poekettide poolest. Lisaks kuulub neile kinnisvaraarendaja Trei.

Grupis töötab enam kui 215 000 töötajat ja aastakäive oli ligi 30 miljardit eurot.