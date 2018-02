Saksa kohus: linnadel on õigus diiselautod keelustada

Saksamaa liiduhalduskohus otsustas, et linnadel on õigus diiselmootoritega autod keelustada. Saksamaa liiduvalitsus on keelu vastu, kuid Euroopa Liit avaldab valitsusele survet, et tehtaks rohkem õhureostusega võitlemiseks.

Leipzigis asuv liiduhalduskohus otsustas täna, et linnadel on lubatud kehtestada diiselautodele sõidukeeld. Otsus ei määra kindlaks, kas selliseid keelde ka kehtestatakse, vaid pigem selle, kas Saksa liidumaadel, linnadel ja valdadel on õigus keeldu kehtestada ilma föderaalseaduseta, vahendab Deutsche Welle.

Otsus puudutas kaht varasemat kohtuotsust Stuttgardis ja Düsseldorfis, mis on vastavalt Baden-Württembergi ja Nordrhein-Westfaleni pealinnad, kus õhureostus ületab suurelt lubatud taset. Keskkonna- ja tarbijakaitseorganisatsioon Deutsche Umwelthilfe (DUH) kaebas mõlemad linnad kohtusse, väites, et need ei tee saaste õhku paiskamise vastu piisavalt tööd.

Stuttgardi kohus leidis, et sõidukeelud on kõige efektiivsem viis õhukvaliteedi parandamiseks ja tervise kaitsmiseks linnastunud piirkondades, ning Düsseldorfi kohus otsustas, et keelde tuleb tõsiselt uurida.

Saksamaa valitsus ja riigi mõjukas autotööstus on diiselautode keelu vastu.

Otsust on ärevusega oodanud ka miljonid autojuhid ja ettevõtted.