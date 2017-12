Saksa leht pani Eesti 2018. aastaks soovitatud reisimiskohtade sekka. Miks?

Saksa ajalehe Frankfurter Allgemenine Zeitungi toimetus valis tulevaks aastaks välja parimad sihtkohad, kuhu reisida. Teiste seas soovitatakse ka külastada Eestit.

Kümne reisisoovituse seas on Estremadura (Hispaania), Usbekistan, Tanger (Maroko), Eesti, Mosambiik, Palm Springs (USA), Kalkutta (India), Gruusia, Kinosaki Onsen (Jaapan), Montenegro ja Niederbayern (Saksamaal).

Viimase kohta võiks öelda, et enne kui lähed Pariisi, käi ära Nuustakul ehk et ka Saksamaal on huvitataid kohti kuhu reisida.

Eestit soovitatkase külastada, kuna see väike Baltimaa tähistab 2018. aastal saja aasta möödumist iseseisvuse saavutamisest. Pealinnas Tallinnas on säilinud palju karmi võlu, mida kõik otsisid 1990ndatel Berliinist. Peod punased tellisseintega endises sadamahoones, endistesse tööstushoonetesse rajatud galeriid ja burgerikohad, teevad sellest Berliini hipsterite jaoks koha, mida Ida-Euroopas külastada. Mere ääres asuvas riigis on ka kaunid saared ja rikkumata loodus.