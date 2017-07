Saksa majandusminister nimetas USA uusi Venemaa-vastaseid sanktsioone ebaseaduslikeks ja lubas vastumeetmeid

Saksamaa majandusminister Brigitte Zypries (sotsiaaldemokraadid) nimetas USA kavandatavaid Venemaa-vastaseid sanktsioone ebaseaduslikeks ja ähvardas USA-d vastumeetmetega.

USA seadus näeb ette ka sanktsioone Saksa ja Euroopa ettevõtete vastu, kirjutab Die Zeit. „Me peame seda lihtsalt ja selgelt rahvusvahelise õiguse rikkumiseks,“ ütles Zypries. „Ameeriklased ei saa Saksa ettevõtteid karistada, kui neil on teises riigis majandustegevus.“

Zypries kordas uuesti, et ei soovita mingit majandussõda. Mitu korda on nõutud, et ameeriklased ei loobuks sanktsioonide ühisest liinist. „Kahjuks teevad nad seda ikkagi. Seetõttu on õige, kui EL-i komisjon nüüd vastumeetmed tarvitusele võtab,“ ütles Zypries, kelle sõnul on Euroopa valmis vastumeetmed tarvitusele võtma ka muudes valdkondades.

USA esindajatekoda ja senat on uued sanktsioonid ülekaalukalt heaks kiitnud. President Donald Trump on teada andnud, et kirjutab seadusele alla. Kriitikud heidavad USA kongressile ette, et Venemaa energiaettevõtete vastu tegutsedes järgitakse oma majandushuve. Saksa majandusringkonnad on ärevil, sest USA plaanid puudutavad ka ettevõtteid, mis osalevad Venemaa eksporditorujuhtmete ehitamises. „See oleks fundamentaalne sekkumine Euroopa energiaga varustamisse ning viiks energia hindade tõusu ja Euroopa majanduse konkurentsivõime vähenemiseni,“ ütles Saksa Tööstuse Idakomitee ärijuht Michael Harms.

Idakomitee väitel tahab USA takistada gaasijuhtmeprojekti Nord Stream 2.