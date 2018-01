Saksa pank hoiatas krüptovaluuta omanikke pankrotiriski eest

Saksa Deutsche Bank ei soovita oma raha krüptovaluutasse paigutada, kinnitas Bloombergile panga investeerimispanganduse juht Markus Müller.

„Me ei soovita seda teha. See on vaid spekulatiivsetele investoritele. On reaalne risk kogu oma raha kaotada,“ lausus Müller.

Krüptovaluutaga seotud riskide seas toob pank välja kõrge volatiilsuse (kõikuvuse), võimaluse hinnaga manipuleerida ning andmete varguse.

Ekspert tõdeb, et selleks, et krüptovaluutad tulevikus tegelikeks varadeks muutuksid, tuleks karmistada regulatsioone, suurendada turvalisust ning tehingute läbipaistvust.