Saksa politsei on hädas pangaautomaate õhkivate kurjategijatega

Saksamaal tegutsevad sularahaautomaatide rüüstajad meisterlikult ja üha järjekindlamalt. Eelmisel aastal toimusid õhkamised pea iga päev.

Juba vähemalt viis aastat on Saksamaal sularahaautomaatide rüüstamiseks kasutatud lõhkeainet. Kusjuures mitte kunagi varem pole olnud nii palju rünnakuid, kui 2016. aastal. Eelneval aastal õhati peaaegu iga päev Saksamaal üks pangaautomaat. Kokku toimus õhkamisi 318 korda. Seda on umbes kaks korda rohkem kui 2015. aastal, vahendab Handelsblatt.

Kurjategijad tegutsevad kindla mustri järgi: välja on valitud pangautomaadid, mis on linna servas või linnast väljas. Neid rünnatakse tavaliselt öösel kasutades gaasisegu, et pangaautomaat õhku lasta. Automaat lendab õhku ja kurjategijad saavad raha kätte. Politsei pätte enamasti ei taba, sest nad põgenevad mööda kiirteid või peidavad ennast maakohtade ümbruskonda ära.