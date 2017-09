Saksa supermarketikett kasvatab Ühendkuningriigis hoogsalt käivet

Agressiivselt Suurbritannia ja Iirimaa turul laienev Saksa odavpoekett Aldi jõudis seal rekordkäibeni, kuid kasum langes järsult karmi hinnasõja tõttu supermarketite vahel.

Mullu kasvas ettevõte käive 13,5 protsenti, 8,7 miljardi naelani, kuid ärikasum vähenes aastaga 17 protsenti. Poekett süüdistas jätkuvat investeerimist odavatesse hindadesse ja infrastruktuuri, kirjutas Reuters.

Aldi juhatuse esimehe Matthew Barnesi strateegia on pakkuda Suurbritannia madalamaiad hindu.

„Me teeme kõik endast sõltuva, et isoleerida kundesid kulude kasvu eest, hoolitsedes selle eest, et meie hinnad on Suurbritannia madalamad ja seda aasta igal päeval,“ lausus ta.

Praegu on ettevõttel Suurbritannias 726 poodi ning sel aastal on plaanis avada veel 70 tükki. Tänavu investeeritakse kokku 459 miljonit naela.

Saksa ketil on praegu Ühendkuningriigis 6,9 protsendine turuosa, selgub Kantar Worldpaneli värskeimatest numbritest. Sellega on poekett Suurbritannias suuruselt viies supermarketikett Tesco, Asda, Sainsbury'se ja Morrisonsi järel.

Kriitikute sõnul veab Aldi kasvu vaid poepinna kasv. Kui ettevõte avab uue supermarketi, siis kunded tulevad. Neile meeldivad hinnad.

Aldi teatas, et tuleviku investeerimisplaanid pole mõjutatud Ühendkuningriigi plaanist lahkuda Euroopa Liidust. 2022. aastaks peaks ettevõttel olema Ühendkuningriigis tuhat poodi.

Kuigi enamus tarbijaid ostlevad Suurbritannias jätkuvalt suures neljas ehk Tescos, Asdas, Sainbury's ja Morrisonsis, on Aldi ja tema väiksem odavpoeketist rivaal Lidl avaldamas jaekaubandusele suurt mõju.