Saksa suurpanka varitseb uus kriis, mitme tippjuhi pead võivad peagi lennata

Panga tegemistega kursis olevate allikate sõnul võib Saksa suurpanka peagi tabada uus kriis, kui panga suhetes nii Euroopa kui USA regulaatoritega kesksel kohal olevad tippjuhid pangast lahkuma peaks, vahendab Wall Street Journal. Küll aga ei ole nende lahkumine veel täiesti kindel, kuna sündmused võivad ka teise suuna võtta.

Siiski on see ilmne märk rahuolematusest, mis Saksa suurimas pangas maad on võtnud. Alles aprillis vahetati senine tegevjuht välja pangas pikalt töötanud tippjuhi vastu. Üks võimalikest tippjuhtidest, kelle lahkumist nüüd kaalutakse, on panga juhatuse liige ja regulatsioonide juht Sylvie Matherat. Teine on panga Ameerika tegevjuht Tom Patrick, märkisid allikad.

2015. aasta novembris panga juhatusse määratud Sylvie Matherat on koostööpartneritele märku andnud, et ta peab end valmistama ette ametist taandumiseks. Naine on väljendanud rahulolematust piirangutega, mis aitaks tal finantskuritegevusega seotud kontrollimehhanisme tugevdada ning parandada panga suhteid regulaatoritega, rääkisid mõned asjaga kursis olevad isikud.

Samal ajal jälgivad aga Matherati enda tööd väga tähelepanelikult nii panga tegevjuht Christian Sewing kui ka mitmed teised panga töötajad, kelle tööd mõjutavad pangale finantskuritegude vastase võitluse osas tehtud regulatiivsed ettekirjutused. Küsimus olla selles, kas ta on suutnud piisavalt hästi viia ellu muudatusi rahapesuvastastes meetmetes.