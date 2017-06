Saksa töösturid usuvad üha rohkem nutitehastesse

Münchenis Zuffenhauseni tehases aitavad robotid töölistel Porschesid kokku panna. Foto: Reuters/Scanpix

Ärilehel oli võimalus kiigata Saksamaa tehastesse ja uurida, kuidas edeneb neljas tööstusrevolutsoon. Jäi mulje, et programm Tööstus 4.0 on nagu helesinine tulevikuunistus või kommunism, mis pidi kohe-kohe saabuma. Või on veel vaja kannatust varuda?