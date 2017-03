Saksamaa ähvardab Facebooki hiiglasliku trahviga

Saksamaa ähvardab Facebooki ja sarnaseid sotsiaalvõrgustikke kuni 50 miljoni eurose trahviga, kui nad ei suuda pakkuda kasutajatele võimalust esitada kaebusi vihakõne või libauudiste kohta või kui võrgustikud keelduvad eemaldamast ebaseaduslikku sisu.

Vastava seaduseelnõu esitas Saksamaa justiitsminister Heiko Maas ning kui see läbi läheb, oleks tegemist kõige rangema regulatsiooniga Facebooki jaoks, kirjutas Bloomberg.

"Me peame suurendama survet sotsiaalvõrgustikele," ütles Maas ajakirjanikele. "Liiga väike osa ebaseaduslikust sisust on kustutatud ning kasutajate kaebusi ei võeta piisavalt tõsiselt."

Saksamaa parlamendivalimised toimuvad 24. septembril ning valimiste eel on Angela Merkeli valitsus asunud tugevalt võitlema libauudiste vastu.

"Twitter ja Facebook on kustutanud vastavalt 1 protsendi ja 39 protsenti kõikidest kasutajate poolt märgistatud libauudistest," ütles Maas, tsiteerides ministeeriumi poolt koostatud uuringut. Vastukaaluks tõi ta Google ja Youtube'i, kes kustutavad ligikaudu 90% kasutajate poolt ebasobivaks märgistatud sisust.

Facebookil on Saksamaal ligikaudu 29 miljonit kasutajat ja ettevõte on öelnud, et ei kavatse teha koostööd Saksamaal asuvate faktikontrolli pakkuvate firmadega.