Saksamaa IT-konsultant hoiatab Eesti ettevõtteid Amazoni ja eBay eest

Mitmel Eesti ettevõttel Saksmaa turule siseneda aidanud veebimüügikonsultant Patrick Brauckmann rõhutab, et Eesti ettevõtted peaksid veebimüügis oma brändi iga hinna eest säilitama ning hoiatab suurtest e-kaubamajadest sõltuvusse sattumise eest.

Hinnapress ja reitingud enda kontrolli alla!

Kõigi meie edukas online-müügi stratreegia peaks sisaldama erinevate müügikanalite tasakaalustamist. Miks? Sest kolmandad partnerid-platvormid nagu Amazon ja eBay otsivad aktiivselt võimalust kontrolli kehtestamiseks teie äris. Mitte vaid konkreetsete toodete turunduse üle, vaid nad soovivad saada ainsaks selle brändi edasimüüjaks. Nad teevad seda kavalalt ennekõike läbi aktiivse turundusse panustamise. Läbi klassikaliste 4P (place, promotion, price, product) turundustegevuste. Kohaks on nende endi platvorm, reklaami tehakse peamiselt otsingumootorite kaudu, hinna osas ollakse ainsana kohe ja kiiresti antud toote lõikes leitavad. Ning viimasena hoitakse parima nähtava hinna tõttu esimest soovituspositsiooni.

Tehes seda kõike, saavutavad nad kontrolli mitte vaid konkreetsete toodete, vaid kogu brändi üle! Tavaliselt brändid seda ise ei märka, sest nad on harjunud nn offline maailmaga, kus neil ongi võib-olla kontroll. Seevastu alla 30-aastaste noorte seas pole offline maailmal (füüsilised poed teie linnakeses) enam mingit tähtsust! Just see ongi põhjus, miks brändid ei peaks lubama suurtel platvormidel oma tooteid üle võtta ega domineerida oma veebikaubanduse üle.

Mida siis teha? Tuleb seista vastu kiusatusele saada kiiresti rikkaks. Sest koos sellega (kontrolli andmisega suurte platvormide kätte) kaotate päris kindlasti peagi mitte vaid kontrolli, vaid pikas perspektiivis ka kasumimarginaali. Suur platvorm surub peale oma hinna ja veel enne kui avastate, et sellega müümine on teile ebatulus, olete langenud lõksu. Teil pole mingit läbirääkmisjõudu, sest kui peaksite lahkuma, asendab platvorm teie müügihitid kiiresti uute või enda omadega. Sarnastega. Miks mitte uue sarnase kõlaga brändi nime alt. Oma müügimahtude ja marginaali taastamine hiljem ja iseseisvalt võtab minu kogemuse kohaselt aastaid! Kohe ettevaatlik olles suudate oma vara palju kasumlikumalt kasvatada!

Aga teie käituge parem nii: esiteks tasub luua omaenda online-müügikanal. Seejärel varustada kaupadega neid platvorme ja kanaleid, mida suudate kontrollida. Las Amazon ja eBay jäävad kohtadeks, kus otsitakse nimetuid ja odavaid brände võimalikult soodsalt, teie turustage end pigem ise oma hindade ja brändi tuntuse abil!

Patrick Brauckmann on IT valdkonna konsultant, kellel on ligi 10aastane kogemus erinevate IT-ettevõtte müügijuhtimisest. Alates 2011. aastast konsulteerib ta Saksmaa suurimas konsultatsioonifirmas Steinbeisis IT-ettevõtteid müügii ja turunduse valdkonnas. Brauckmann on aidanud Saksa turule ka mitmeid Eesti ettevõtteid, teiste seas on ta nõustanud Proeksperti, FOB Solutions.. Brauckmann nõustab Eesti IT sektori ning online-müügist huvitunud ettevõtteid ka 2018 aasta märtsis alagava EASi ekspordiprogrammi Мissioon Saksamaa raames.