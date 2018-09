Saksamaa keerab raudteeliikluses uue lehekülje. Täna hakkavad sõitma vesinikul töötavad rongid

Hamburgi lähedal Bremerhaveni ja Cuxhavenit ühendaval rongiliinil hakkavad reisijaid vedama kaks vesinikul töötavat rongi. Vesinikust toodetakse rongis keemilisel reaktsioonil elektrit, mille jõul rong liigub.

Kui Saksamaa ja teiste valitsuste poolt on suur toetus vesinikurongidele, on selliste rongide kasutamisel mitmeid kitsaskohti alates infrastruktuurist kuni kõrge kuluni. Rongid valmistas Prantsusmaa ettevõte Alstrom, kirjutab New York Times.