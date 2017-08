Saksamaa keskpank on kahvlis ajutise peakontori otsimisega

Saksamaa keskpanga Bundesbanki ikooniline hoone vajab hädasti värskenduskuuri.

See aga on toonud kaasa kitsad valikud selles osas, kus saaks otsida keskpangale sobivad ajutise peakontori ja kontoriruumid.

Bloombergile teada olevatel allikate andmetel kaalub keskpank Frankfurdi põhjaosas asuvat Mertonvierteli hoonet, mida praegu kasutab Prantsusmaa klaasitootja Air Liquide. Veel üheks variandiks oleks Cielo hoone kesklinnas, kus varem oli Hollandi panga ING-DiBa ja mis praegu seisab tühjana. Kaalumisel olevat veel üks variant.

1967-1972 aastal Frankfurti ehitatud hoone peaks läbima uuenduskuuri alates 2019. aastast. Keskpangal oleks ajutiselt tarvis rentida umbes 35 000 ruutmeetrist hoonet, kuniks suudetakse kokku kolida mujal töötavad panga töötajad. Ajutises hoones hakkaks tööle umbes 2000 pangatöötajat.

Oluliselt lihtsam oleks leida kontoripinda peakontori jaoks Eschbornis, kus asub ka näiteks Saksamaa börs, kuid sellist valikut ei ole. Saksamaa seadus ütleb selgelt, et Bundesbank peab asuma Maini ääreses Frankfurdis ja Eschborn asub väljaspool Frankfurdi administratiivüksust.

Bundesbank teatas varem sel aastal, et liisib 7000 ruutmeetrit juurde Trianon pilvelõhkujas. Otsinguid raskendab see, et paljud pangad kaaluvad oma äri ja töötajate tootmist brexiti tõttu Londonist Frankfurti ning linnas napib moodsaid kõrgekvaliteetseid kontoripindu.