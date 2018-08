Saksamaa kulutab internetiühenduste parandamiseks miljardeid

Kuna puudused digitaalse infrastruktuuri vallas on ühed peamised põhjused, mis Saksamaal äritegemist takistavad, plaanib riigi valitsus kulutada 2,4 miljardit eurot selle puudujäägi likvideerimiseks.

Just selle summa kandmisele digitaalse infrastruktuuri fondi peaks valitsus täna heakskiidu andma.

Oodatust suurematest maksulaekumistest saadud vahendite arvelt plaanib riik rahastada lairiba ühendust, seda eriti maapiirkondades ning parandada koolide internetiühendusi, kirjutab Briti majandusleht Financial Times eelnõu dokumentidele tuginedes.

Kantsler Angela Merkel on kinnitanud, et Saksamaa digitaalse infrastruktuuri parandamine on tema neljanda ametiaja üks peamisi prioriteete. Jaanuaris Davosis maailma majandusfoorumil esinedes ütles ta, et on pühendunud koolide internetiühenduse parandamisele, e-riigivalitsemise reklaamimisele ja tehnoloogia idufirmadele parema ökosüsteemi loomisele. „Võtan seda väga-väga tõsiselt. Meil ei ole aega kaotada,“ lausus ta.