Saksamaa majandus on esmakordselt alates 2015. aastast languses

Kolmandas kvartalis võrreldes eelnenud kvartaliga vähenes Saksamaa majanduse kogutoodang 0,2 protsenti ehk rohkem kui analüütikud ootasid. Ökonomistid ootasid 0,1 protsendise majanduslangust.

Loodetakse, et tagasilöök on ajutine ja tulenes uutest CO2 emissioonitestidest, mis tekitas autotööstusele ajutisi probleeme. Samas külvab see uudis tõenäoliselt kartuseid, et euroala majanduskasvuga kisub kiiva.

Statistikaamet ei andnud täpsemat informatsiooni statistikanäidu kohta ega maininud ka autotööstuse osa, kirjutab Bloomberg. Kukkusid nii eksport kui eratarbimine, kuid investeeringud põhivarasse ja ehitus kasvasid. Samas Saksa autotootjate liit VDA teatas, et septembris kukkus aasta varasemaga võrreldes autotoodang 24 protsenti.

Saksamaaa tööstussektor, mille panus majanduse kogutoodangusse on ligi veerand, võib tunda valu seoses kaubanduspingete ja Hiina majanduskasvu aeglustumisega. Lähemale tulles on Itaalia pidamas eelarvelahingut Euroopa Liidu partneritega. Itaalia majanduskasv taltus kolmandas kvartalis esmakordselt ligi nelja aasta jooksul.