Saksamaa majandust viib maailma tippu Mittelstand

Olulise osa Saksamaa väliskaubandusest moodustavad maailmatuntud suured tööstusettevõtted.

Nende seas on autotööstus Volkswagen, konglomeraat Siemens ja ravimitootja Bayer. Kuid sama tähtsad kui need maailmanimega suurettevõtted on vähem tuntud keskmise suurusega ettevõtted, kelle aastakäive on tavaliselt väiksem miljardit eurost, kirjutas Bloomberg.

Mida kujutab endast Mittelstand ehk keskmise suurusega ettevõtted?

Tegelikult on saksa majanduse selgroog kolm miljonit väikese ja keskmise suurusega ettevõtet, millest paljud on pereettevõtted. Nendes töötab 61 protsenti kõigist Saksamaa töötajatest, nad annavad kollektiivselt poole Saksamaa majanduse kogutoodangust ja nad eksportisid 2015. aastal 206 miljardi euro eest kaupu ja teenuseid.

Mittelstandi rolli on raske alahinnata. Endisest professorist saanud juhtimiskonsultant Bernd Venohr on identifitseerinud 1465 Saksa väikese- ja keskmise suurusega ettevõtet, kes on maailmas oma valdkonnas kolme turuliidri seas. Koos saksa suurettevõtetetega on Saksamaalt turuliidreid umbes 1500.

Kui vaadata maailmamajanduse turuliidereid geograafiliselt, siis see on tugevalt kontsentreeritud Saksamaa lõunaossa ja pikki Rheini kaldaid, kus kokku tuli mullu 2,2 triljonit eurot käivet.

2009. aasta andmete kohaselt selgus, et selliste keskmise suurusega turuliidri mediaankäive oli 100 miljonit eurot, keskmiselt töötas seal 600 töötajat ja ekspordi osa käibes oli 62 protsenti. Selline „keskmine“ ettevõte oli üle 70 protsendil juhtudest perekonna valduses, 70 protsenti nendest tegutses väikelinnades või maakohtades ning ettevõtte keskmine vanus oli 70 aastat.

Selliste ettevõtete edu saladuseks oli domineerimine maailma nišiturgudel, perefirmade kapitalism juhtimises ja omanduses ning tegevuslik efektiivsus olles põhiprotsessides maailmaklassist. Veelgi lihtsustades on edu turuliidri retseptiks spetsialiseerumine pluss üleilmne ulatus. Sellised ettevõtted ei püüa olla seal kus elevandid (suurettevõtted) tantsivad ning ei konkureerita kulude poolest vaid parima väärtuse osas.