Saksamaa pankades peitub oht, mida poliitikud tahavad varjata

Kuigi Euroopa panganduse murelaps on pragu Itaalia, toonitavad analüütikud, et Saksamaa laenuandjad ei ole samuti muredest priid ning laevatööstusele antud laenud ning liiga suur kontorite arv on probleemid, millega tuleb silmitsi seista, kirjutab USA populaarne investorite kanal CNBC.

Saksamaa pankurid soovitavad pidevalt lõunapoolsetel euroriikidel oma pangandussüsteemi restruktureerida, kuid eksperdid usuvad, et neil on probleeme ka endil.

„Saksamaal on liiga palju pankasid, konsolideerumist on olnud liiga vähe,“ kinnitas ING Saksamaa peaökonomist Carsten Brzeski.

Saksamaal on kommertspankade veebilehe andmete l2400 panka enam kui 45 000 kontori ning 700 000 töötajaga. See suurendab Brzeski sõnul kulude ja tulude.

Ka Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) hoiatas mullu mais, et Saksamaal on kulude ja tulude suhe liiga kõrge.

Teine probleem on asjaolu, et paljud pangad on liigselt sõltuvad laevatööstustest. See sõltuvus saab ka olema järelevalve ehk Euroopa Keskpanga üks järgmise aasta prioriteete., rääkis Axiom Alternative Investmentsi vanemanalüütik Gildas Surry Saksamaa pankade suurimaid probleeme puudutavale küsimusele vastates.

Enne finantskriisi oli laevandusele laenuandmine stabiilne investeering, kuid olukord muutus ning pikaajalised laenud on muutunud paljudele sellest sektorist sõltuvatele pankadele probleemiks.

Nii näiteks tuli 2009. aastal riigil päästa üks kunagine suurim laevandussektorile laenaja HSH Nordbank. Pank nõustus müüma bilansi puhastamiseks oma 1,64 miljardi euro suuruse laenuportfelli ning see peaks teoks saama enne tuleva aasta veebruarikuu lõppu.

„Paljud pangad nagu ka kogu majandus on digitaliseerimise rongist maha jäänud ning peavad nüüd palju investeerima,“ rääkis Brzeski.

Saksamaa ametiisikud aga on keskendunud Euroopa Keskpangale ning viimase lõdvendamispoliitikale. Saksamaa rahandusminister Wolfgang Schäuble on mitmel korral öelnud, et keskpank peaks rahapoliitikat karmistama.

„Madalamad intressimäärad söövad marginaale, eriti väiksematel jaepankadel,“ tõdes ka IMF eelmisel aastal.