Saksamaa sai võla alla kahe triljoni euro joone

Saksamaa riigivõlg kahanes üle pika aja taas madalamaks kahest triljonist eurost. Võrreldes 2016. aastaga kahanes võlg Saksamaa statistikaameti andmetel 2,1 protsendi võrra 1,967 triljoni euroni.

See tähendab, et iga sakslase kohta on võlga 23 797 eurot.

Amet teatas, et esmakordselt alates 2010. aastast on Saksamaal võlg alla kahe triljoni euro.

Võla langusele aitasid kaasa heast konjunktuurist tingitud maksulaekumised ja ka madalad intressitasemed.

Saksamaa liiduvõlg kahanes 1,2 protsendi võrra 1,242 triljoni euroni. Liidumaade võlg vähenes 3,7 protsenti, 586 miljardi euroni. Iseäranis kiiresti kahanes võlg Saksimaal (16 protsenti), Baden-Württembergis (13 protsenti) ja Baierimaal (12,7 protsenti), kirjutab FAZ. Seevastu võlga kasvatasid Hamburg (4,6 protsenti), Thüringen (3,5 protsneti) ja Sachsen-Anhalt (2,2 protsenti).

Kohalike omavalitsuste võlg kahanes 3,5 protsendi võrra 138 miljardi euroni. Sotsiaalkindlustuse võlg kahanes 6,9 protsenti 404 miljardi euroni.