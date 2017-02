Deutsche Banki juht John Cryan ütles, et tema eesmärk on viia Saksamaa suurim pank 2017. aastal kasumisse, kirjutab Bloomberg.

„Meie ootus on, et me muutume alanud aastal kasumlikuks,“ ütles Cryan.

Ta on vähendanud panga kauplemistegevust, mida arendas tema eelkäia ja tõstnud panga kapitalitaset. Seda sõid õiguskulud.

Kui 2017. aastal teenitakse kasum, oleks see esimene teenistus alates 2014. aastast. Viimase kahe aastaga on pank kuhjanud enam kui kaheksa miljardit eurot puhaskahjumit.