Saksamaa suurima panga kontorid otsiti Panama paberitest vallandunud rahapesusüüdistuste tõttu läbi

Frankfurdi prokuratuuri kinnitusel on uurimine on seotud kahe panga töötajaga, vahendab Financial Times. Lisaks puudutab uurimine veel panga identifitseerimata töötajaid.

Uurimine alustati pärast 2013. ja 2016. aastal toimunud nn Panama paberite ehk maksuparadiisides registreeritud rikkurite detailsete andmete avaldamist.

Uue Saksamaad puudutava uurimise sisu on seotud Deutsche Briti Neitsisaartel asuva üksusega, mis ainuüksi 2016. aastal tegeles enam kui 900 kliendiga ning kontori kaudu liikus 311 miljonit eurot. Kogu uurimisalune summa on suurem, sest kontori tegevus on pikemaajalised kui vaid see üks aasta.