Saksamaa töötajad hakkavad lõpuks kõrgema palga nimel streikima

Euroalal on olnud nagu painaja inflatsioonilise surve puudumine. Selle põhjuseks on Saksamaa, kus töötajad ei nõua kõrgemat palka, kuigi hinnad tõusevad.

Saksamaa tööstustöölised valmistuvad laiemaks streigiks, toetades ametiühingu IG Metall palganõudmisi, kirjutab Reuters.

Et majanduse tervis on hea ja tööpuudus rekordmadal, nõuab Saksamaa suurim ametiühing sel aastal inflatsiooni ületavat kuue protsendist palgatõusu oma 3,9 miljonile liikmele.

Samuti nõutakse lühemat tööaega. Enam kui kaks aastakümmet tagasi võideti sakslastele 35-tunnine töönädal.

Enne palgaläbirääkimiste uut vooru on tööandjad pakkunud kahe protsendist palgatõusu pluss esimeses kvartalis 200 eurost ühekordset makset ning keeldunud lühemast töönädalast.

NRW-liidumaal üksi on 140 ettevõtte töötajad teatanud tööseisakutest ja väljaspool tehaseid plakatitega meeleavaldustest. Teiste seas puudutab see ka Siemensit ja ThyssenKruppi. Baierimaal mõjutab see autovaruosade tootjat Schafferit ja ZFi. Tööseisakud algasid juba esmaspäeval. Nüüd liitub nendega veel 15 000 töötajat.

Ametiühing nõuab nii kõrgemat palka kui õigust töötada 35 tunni asemel nädalas 28 tundi. Samuti tuleb vähemalt kaks aastat vahetustes töötanutele pakkuda täisajaga tööd.

„Kui me ei näe tööandjate poolt isegi tahet teemasid neljapäeval tõsiselt arutada, siis me eskaleerime olukorda,“ ähvardas IG Metalli Baden-Württembergi juht Roman Zitzelsberger.