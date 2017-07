Saksamaa valitsus töötas välja juhtnöörid isesõitvatele autodele

Saksamaa valitsus töötas väljas juhtnöörid isesõitvate autode jaoks, et tehnoloogia areng ei jääks pidama.

Saksamaa transpordiminister Alexander Dobrindt sõnas, et viie aasta pärast on igaühel võimalus sõita automatsieeritud autoga sõita ja lasta autol ise liikluses otsuseid vastu võtta. Dobrinti sõnul võib isesõitvate autode areng veel aega võtta, aga praegu peab valitsus juba seadusandlusega tegelema, et tehnoloogiline areng ei jääks soiku, vahendab Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Lisaks toob isesõitvate autode ja iseõppivate süsteemide kasutusele võtmine ning inimese ja masina vaheline koostöö Dobrindti sõnul endaga kaasa uusi eetilisi probleeme. Ühe peamise probleemina näeb saksa valitus inimelu ohtu seadmist. Dobrindti arvates keelataks isesõitvad autod ära, kui need inimelud ohtu seavad.

Liikluses peab Saksamaa valitsuse jaoks selge olema, kes juhib autot ning kes vastutab õnnetuse korral, kas masin või inimene. Selleks peab auto dokumenteerima, kes autot juhib. Lisaks nõuab Saksamaa valitsus, et autodele arendataks süsteem, mis eelistab õnnetuste puhul inimelu päästmist. Arendamise eest vastutavad autotootjad, kes peavad tagama ka selle, et õnnetuste puhul ei diskrimineeritaks välimuse järgi erinevaid inimesi.