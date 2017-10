Saksamaal läheb õlu kallimaks

Mitmed Saksamaa õlletootjad plaanivad uuest aastast toodangu hinda tõsta. Eelkõige puudutab see pudeliõlle hinda tõsta, vahendab Deutsche Welle agentuuri dpa küsitlust.

Riigi üks suurimaid õlletootjaid Krombacher teatas, et hinda tõstetakse uue aasta märtsiks. Saksa populaarsuselt üheksanda õlle tootja Radeberger plaanib sammu juba veebruaris. Bitburger plaanib tõsta kogu sortimendi hinda jaanuari keskpaigaks.

Tegelikult teatas Kromacher hinnatõusust juba varem, sest tootmine on muutunud järjest kallimaks. Firma ootas, et teised õlletootjad üleskutsega liituksid, kuid toona seda ei juhtunud. Hirmust kaotada konkurentsis teatas firma juulis, et hinnatõus jääb ära.

Nüüd on oodata, et ka teised õlletootjad peale Kromacheri, Redebergeri ja Bitburgeri tõstavad hindasid tootmiskulude tõttu, kergitades sellega üldist hinnataset.