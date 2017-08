Sakslased võivad lõpuks hakata palka juurde küsima

Sakslased on Euroopas suhteliselt veidrikud. Nad ei küsi töö eest palka juurde. See pole aidanud kaasa tarbimise kasvule Saksamaal, millest saaksid tulu ka teised EL maad.

Tööturu olukord peaks töötajate jaoks olema hea. Mitte kunagi ei ole Saksamaal olnud taasühinemise järel 27 aasta jooksul rohkem tööga hõivatuid kui praegu. Väiksem ei ole tööpuudus tänasest olnud. Ettevõtted hindavad äriolusid positiivsemalt ja ka tarbijad on tuleviku sissetulekute osas optimistlikud, kirjutab Bloomberg.

Muudest majandustrendidest on palgatõus jäänud maha ja see on põhjuseks, miks inflatsioon on Euroopa Keskpanga otsustajatele nii ebamugavalt madal. Seda fenomeni kohtab ka mujal globaliseerumise ajastul – isegi kui tööturgudel on läinud tööjõuga kitsamaks, on palgatõus olnud tagasihoidlik.

GfK tarbijaanalüüsi ökonomist Rolf Buerkl prognoosis, et Saksamaal hakkab palgatõus kiirenema.

„Paljudes sektorites valitseb meil kogenud töötajate puudus, mistõttu nende läbirääkimispositsioon on parem kui kõrge tööpuuduse aegu,“ ütles ta. „Kui tööhõive jätkab senist trendi, ei pea olema prohvet, et prognoosida suuremat palka.“

Palgatõus võib tuua kaasa tarbimise kasvu.