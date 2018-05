Saku käis välja piirikaubanduse peatamise plaani

Läti piirikaubandusega on Saku ja A. Le Coq tegelikult võrdlemisi hästi kohanenud, kuna saavad õlut ka piiripoodidesse müüa - kasumid pole lõuna poolt löögi alla sattunud. Tõsine probleem on alkoholifirmadele aga Soome turist, kes enam Eestist ega laevalt viina ja õlut ei osta. "Väga oluline on see, et aktsiiside langetamine aitab saada tagasi praegu kaotatud Soome ostjad. Siit tuleb positiivne mõju nii tootjatele, kaubandusele, toitlustusele ja hotellidele," märkis Saku juhatuse liige Jaan Härms.

Õlleliidu esialgsel hinnangul võiks aktsiiside langetamisel 2019. aastal kogumõju koos lisanduva käibemaksuga olla 52,1 miljonit (aktsiis) + 36,5 miljonit eurot (käibemaks) = 88,6 miljonit eurot võrreldes olukorraga, kus aktsiise ei langetataks. Nii tõuseks kogulaekumine circa 390 miljoni euroni.