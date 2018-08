Saku: kuum juuli kasvatas jookide tarbimist viiendiku võrra

“Mullusest oluliselt suvisem juuli kajastub selgelt ka joogimüügis, mis keskmiselt on tõusnud viiendiku võrra,” kommenteeris Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms. Keskmisest veel märgatavalt enam kasvas juulis pudelivee müük, samuti on kogu tänavuse aasta vältel kasvu näidanud alkoholivaba õlle müük. “Juulis osteti Sakus toodetud pudelivett mullusega võrreldes 50 protsenti rohkem ning alkoholivaba õlut enam kui kaks korda rohkem,” märkis Härms. Neid tendentse toetavad ettevõtte tehtud muudatused toodete valikus – tänavu pakub Saku lausa viit erinevat alkoholivaba õlut ja õllejooki.

Saku Õlletehase juhatuse liikme sõnul on nii õlle kui ka teiste lahjade alkohoolsete jookide kategoorias juulis jätkuvalt tõusuteel ka piirikaubandus. “Eelmise aasta juuliga võrreldes näitas Läti piirikaubandus järjekordselt kasvu – õlle puhul oli see pea kahekordne ning lahjade alkohoolsete jookide puhul enam kui kahekordne,” ütles Härms. Piirimüügi osakaal oli juuliski Eesti sisemaisest tarbimisest enam kui kolmandik.

“Hüppeline nõudluse kasv juulis on meid tootjana muidugi proovile pannud – nii mõnedki kontoritöötajad on käinud abiks jooke pakendamas ja komplekteerimas, et tellimused õigeks ajaks täidetud saaksid. Siiski oleme hakkama saanud ja on hea meel, et vähemalt ilmataat meile sellel suvel appi tuli joogisektori keerulist olukorda leevendama,” lausus Härms.