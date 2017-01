Saku Õlletehase müügidirektor Jaan Härmsi sõnul jääb müügipiirangute paketist vägisi mulje kõigekontrollimise ja riigipoolse regulatsiooni ihalusest, ilma sealjuures tõestamata, kuidas see soovitud eesmärki saavutaks.

"Kogu piirangutepaketiga pannakse ettevõtlusele peale kohustus teha olulises mahus lisainvesteeringuid. Minnakse kaugemale alkoholipoliitika rohelises raamatus sätestatust – lubada alkoholi müüki jaekauplustes vaid eraldi müügialal või müüjaga teenindusletist ning kavandada edaspidiseid meetmeid alkoholimüügi eraldamiseks teiste kaupade müügist, kommenteeris alkoholiteemalist kobereelnõud Jaan Härms.

„Võib kindlalt eeldada, et vaheseina kohustus toob ettevõtjatele kaasa märkimisväärse kulu, samas pole me näinud, kas on kaalutud ka vähemkulukaid alternatiive, nagu näiteks varasemalt ettevõtjate poolt välja toodud võimalusi paigutada alkohoolsed joogid eraldi uste/katetega külmikutesse, riiulitesse, kappidesse või lubada muul viisil alkohoolsed joogid visuaalselt eraldada muudest kaupadest,“ jätkas ta.

„Kogu sellest müügipiirangute paketist jääb vägisi mulje kui kõigekontrollimise ja riigipoolse regulatsiooni ihalusest, ilma sealjuures tõestamata, kuidas see soovitud eesmärki saavutaks. Sellest loogikast lähtudes, kas nõuame järgmiseks vaheseinasid ka küpsistele-kommidele, kringlitele ja muudele pagaritoodetele, mahladele, jogurtitele?“ küsis ta.

„Samast igakülgse kontrolli põhimõttest tundub lähtuvat uus ettepanek keelata baarides nn. happy hour'id ja sätestada riigi poolt kaubanduses multipakkide hind,“ ütles Härms. „Kas me tahame astuda ajas 25 aastat tagasi, kus taastame riikliku hinnakomitee, kes kõikide kaupade jae- ja hulgihinnad eelnevalt kinnitab?“

„Reklaamipiirangute osas ei suuda mina täna näha võimalust, kuidas suudetakse vältida olukorda, kus kodumaistel tootjatel ja kauplejatel on reklaamimine keelatud ning samal ajal rahvusvahelised tootjad oma kaubamärke jätkuvalt reklaamivad. Internetikasutuse trende hinnates tundub see võimatu, välja arvatud kui Eesti läheb sarnaselt mõne autoritaarse riigiga täieliku interneti kontrollimise teed."

"Seega astub Eesti riik järjekordse sammu kodumaise ettevõtluse diskrimineerimise suunas - juba täna elavdab Eesti oma aktsiisipoliitikaga kodumaise tööstuse ja kaubanduse arvelt Läti majandust, järgmisena tahetakse luua soodustingimused välismaistele kaubamärkidele.,“ lausus ta. „Kõige kurvastavam kogu selle eelnõu juures on, et avalikkus pole tänaseni näinud ühtegi adekvaatset mõjuanalüüsi, millele tuginedes soovitud piirangud kõige efektiivsemad on. Rääkimata sellest, et huvirühmadega - sh ettevõtjatega - neid piiranguid ja mõjusid üldse arutatud oleks.“