Saku Õlletehas saatis õllekonteinerid eksootilistesse riikidesse

Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms ütles, et nii Küpros kui ka Lõuna-Korea on väljendanud huvi pikemaajalise koostöö vastu. Esimene saadetis Küprosele oli kolm konteinerit ning Lõuna-Koreasse üks konteiner õlut.

„Oleme uute ekspordivõimaluste otsimisega tegelenud pidevalt, see on aastatepikkune püsiv töö ettevõtte ja toodete tutvustamisega, kus üle-öö ei toimu midagi,“ selgitas Jaan Härms. „Väga suure hüppe on aktsiisipoliitika tõttu teinud Lätis ehk meie laiendatud koduturul müüdav õllekogus – esimesel poolaastal müügid Läti piiril kahekordistusid,“ märkis Härms.

Ekspordiks läheb üle 50% Saku Õlletehase toodangust.

Ilma Läti-suunaliste müügimahtudeta on Saku õlle eksport aastaga kasvanud üle 10%.

„Eksport aitab meil pisut katta seda tühimikku, mille on kohalikul turul ja eelkõige Soome-suunal loonud siinne alkoholipoliitika, kuid ettevõtjana on vaja ikkagi tugevat koduturgu ning stabiilset poliitikat ka selleks, et mujalgi edukas olla,“ rääkis Härms.

Põhiosa Saku ekspordist läheb Soome, Poola, Islandisse, Saksamaale ja teistesse Balti riikidesse. Kokku ekspordib Saku Õlletehas oma tooteid enam kui 20 riiki.