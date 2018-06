Saku Õlletehas tõmbas mullu aktsiisipoliitika tõttu püksirihma koomale: 40 inimest kaotasid töö ning kolmandik müügist läks Lätti

Kõigi kokkuhoiuprogrammide arvelt kasvas ettevõtte puhasrentaablus 7,7%ni ning kasum oli 4,75 miljonit eurot.

2017. aasta investeeringute maht oli 3,4 miljonit eurot. Suuremad investeeringud tehti tootmisseadmetesse, logistikasse ja müügitegevust toetavasse põhivarasse 0,4 miljonit eurot.

Ligi kolmandik Saku Õlletehase kohalikust müügist siirdus 2017. aastal Läti piirile ning seni Saku toodangut väärtustanud Soome tarbijad on lõpetamas Eesti külastamist ja siinse toodangu tarbimist. „Otsime küll aktiivselt ekspordivõimalusi – seda nii juba olemasolevatel kui ka uutel turgudel – kuid on selge, et kogu kodumaise turu langust selliselt ära katta pole võimalik,“ märkis Härms.