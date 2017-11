Saku õlletehase juht aktsiisist: tunnustan minister Tõnistet julguse eest, aga loodame, et see on vaid teema avamine

Jaan Härms Foto: Madis Veltman

Eile õhtul tuli valitsuskabineti istungi järgselt teade, et alkoholi aktsiis ei tõuse järgmise aasta veebruaris mitte kuue vaid kolme protsendi võrra. Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms tunnustab minister Tõnistet teemaga tegelemise eest, aga loodab, et eilne otsus on alles teema avamine. Järgmisel aastal kaotab riik maksutuluna juba 170 miljonit eurot.