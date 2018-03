Saku õlletehase juht: märke piirikaubanduse vähenemisest ei ole. Ilma soojenedes müük hoogustub veelgi

Jaan Härms Foto: Madis Veltman

Täna avaldas Emor uuringu, kus leitakse, et piirikaubanduse kõrgaeg on läbi. Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms seda märganud ei ole ning prognoosib ostmise hoogustumist soojade ilmade tulekuga. Tema sõnum on endine - aktsiisid tuleb tagasi keerata, muidu piirikaubandus ei peatu.