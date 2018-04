Saku: piirikaubanduse tagasipööramiseks on ainus võimalus aktsiisi langetamine

Jaan Härms Foto: Madis Veltman

Tootjate prognoos 2018. aastaks näitab piirikaubanduse trendi jätkuvat arengut lõunapiiril, samuti negatiivseid mõjusid põhjapiirilt. Rääkides aktsiisidest, siis tänaste maksumäärade juures on laekumised tänavu hinnanguliselt 230 miljonit eurot ning 2019 see kukub veelgi, kuna lisaks ligi 40-protsendilisele Läti piirikaubanduse mõjule kukuvad kolm-neli korda Soome turistide ostud. Nagu näitab Saksamaa-Taani piirikaubanduse kogemus, siis sedavõrd suure aktsiisierinevusega tekitatud piirikaubanduse tagasipööramise ainus võimalus on aktsiisi langetada.