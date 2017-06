Salajane protest: Shanghai elanike meeleavaldust üritatakse maha vaikida

Foto on illustratiivne. Foto: , AP/Scanpix

Laupäeva õhtul marssisid sajad, kui mitte tuhanded Shanghai elanikud ühel megalinna peatänaval Nanjing Roadil, et protestida valitsuse kinnisvaraga seotud seadusemuudatuse vastu. Hiinas on meeleavaldused endiselt haruldased ja need likvideeritakse võimude poolt jõuvõtetega. Nii läks seegi kord, kirjutab Reuters.