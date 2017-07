Salapära Uberi uue juhi osas jätkub: HP tippjuht kummutas jutud taksofirmasse tööle minekust

Kuni 2015.aastani olid Hewlett Packard Inc ja Enterprise veel üks firma, mille tegevjuhiks oli Meg Whitman. Muudatuse järel jäi ta aga HP Inc nõukokku ja HPE tegevjuhiks. Tema lahkumine nõukogust andis aga aluse kuulujuttudeks, et Whitman võiks tööle asuda pidevate skandaalide küüsi jäänud Uberis.

Nüüd teatas aga naine Twitteri vahendusel kolme säutsuga, et tal pole kavaski HP-st lahkuda. "Meil on HPE-s veel palju tööd teha ja ma ei lähe kuhugi. Uberi tegevjuhiks ei saa Meg Whitman."

(3/3) We have a lot of work still to do at HPE and I am not going anywhere. Uber's CEO will not be Meg Whitman.— Meg Whitman (@MegWhitman) July 28, 2017