Salapärane juhtum: Hiina ärimees laias meeletult USA kinnisvaraturul, kuid siis kadus päevapealt

On väidetud, et Ye'l olid seosed Hiina relvajõudude luureüksusega. Ta ostis või näitas huvi muuseas ühe Wall Streeti pankuri katusekorteri ning Donald Trumpi miljardärist sõbra linnamaja vastu.

2017. aasta mais kulutas ta 50,55 miljonit dollarit, et osta Barklaysi tegevjuhi Bob Diamondi katusekorter 15 Central Park Westis. Kuu aega hiljem ostis ta 33 miljoni dollarilise korteri Park Avenuel. See anti seejärel rendile 80 000 dollari eest kuus. Ye soetas mõlemad varad oma raha eest. Mingeid laene ei olnud kaasatud.

2017. aasta detsembris oli tal juba allkirjastatud leping, et osta 80 miljoni eest maja East 69th Streetil. Selle omanik on NHLi klubi Florida Panthers omanik Vincent Viola. Sellel majal on näiteks oma kino. See oleks olnud toona kalleim New Yorgi linnas müüdud maja, kuid 2018. aasta alguses kukkus tehing kokku. Sel ajal kadus Ye ka ära.

Ye ei ole esimene rikas ja tuntud hiinlane, kes on viimasel ajal kadunud. Näitlejanna Fan Bingbing on kadunud alates eelmisest suvest. Kasiinoärimees Yang Zhuhui kadus augustis.

2016. aasta jaanuaris läks kaduma Zhou Chengjian, miljardär, kel hinge taga 1,4 miljardit dollarit. Kuu aega varem tabas sama saatus Club Med'i omanikku Guo Guangchangi.

Väidetavalt on Ye Hiinas uurimise all.

Ye on Shanghais asuva CEFC China Energy juht. Firma on viimastel aastatel agressiivselt riigist välja laienenud. Nad omandasid näiteks 9 miljardi dollari eest aktsiaid Venemaa Rosneftis. Nad on investeerinud ka Tšehhi, Abu Dhabisse, Rumeeniasse ja Singapuri. Ye firma on ostnud kallist vara ka Shanghais.

Ye kadumise tõttu on ohus ka tema impeerium. CEFC on müünud maha vara ning katkestanud lepinguid.