Salapärane kaupleja teenis kuuga 200 miljonit dollarit

Kaupleja, kes on tuntud vaid numbrijada järgi, muutis ühe kuuga 55 miljonit dollarit 283 miljoniks dollariks – ja seda krüptorahadega, vahendab Äripäev uudisteagentuuri Bloomberg.

„Ma saan palju sõnumeid, kus küsitakse, kui palju etherit mul on,“ seisis kaupleja Instagramikontol, kes on tuntud vaid lühendi 0x00A651D43B6e209F5Ada45A35F92EFC0De3A5184 järgi. Anonüümne kaupleja väitis, et suutis ühe kuuga teha 55 miljonist dollarist 283 miljonit dollarit – tõus 413 protsenti. Indoneesia keeles juuni alguses kirjutatud sõnumist võis Bloombergi andmetel välja lugeda, et tundmatu kaupleja sai käe kullaseks krüptoraha Ethererumiga kaubeldes. „Üks hea asi Ethererumi juures on see, et kõik maailma walletid on läbipaistvad ja kõik võivad neid näha. Ja siin on minu walleti säästud,“ seisis kaupleja kontol.

Bloombergi andmetel varjavad krüptorahade omanikud meelsasti oma identiteeti.

