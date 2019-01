Salapärane Venemaa ärimees on ostnud Lätis kõvasti kummalist kinnisvara

Soomes kuulus kinnisvara Melnikovi ettevõtele, kelle tegevusalaks oli turism ja kinnisvaraarendus. Läbiotsimistel konfiskeeriti 3,5 miljonit eurot sularaha. Kontorihoone keldris avastati moodne kommunikatsioonikeskus ja tohutu andmeladu, mis pole tüüpiline turimsmifirmale. Soomes oli ta ostnud kinnisvara väga lähedal Soome sõjaväeobjektidele, mida oleks Vene sõjaväel võimalik kasutada.

Lätis avastas ajakiri, et vene kodanikule kuulub Latgale provintsis Aglonas ja Kraslavass enam kui sada hektarit kinnisvara, sealhulgas kaks järve.

Ametlikel andmetel ostis Melnikov Lätis oma esimese kinnisvara 2011. aastal. Selleks olid kaks maja mere ääres Mellužis, mis maksid kokku ligi miljon latti ehk 1,42 miljonit eurot. Sel ajal meelitas Läti riiki suure rahakotiga immigrante. Investeeringu eest kinnisvarasse said Venemaa ja teiste mitte-EL liikmesriikide kodanikud Läti elamisloa.

Alates 2012. aastast alustas ta Lätis süstemaatilist kinnisvara ostmist. Sel aastal registreeris ta ettevõtte Baltijas perle, millele osteti Salacgriva piirkonnas ja Latgales kinnisvara. Eraisikuna ostis ta kinnisvara Jurmalas. Kokku kuulus tal kinnisvara omandamisele ligi viis miljonit eurot, millest neli miljonit kulus Jurmala ostudele. Märkimisväärsed summad kulusid kinnisvara arendamisele. Seni on Baltijas perle ainult investeerinud – kasumit pole kunagi teenitud ja kuue aasta jooksul on kahjumit kuhjunud juba ligi 800 000 eurot.

Mitte kaugel Dagda linnakesest väheasustatud piirkonnas kuulub Baltijas perle'le kaks maatükki - 43 hektarit maad. Valgevene piirini jääb sealt linnulennult kuus kilomeetrit. See on kogu piirkonna ainus kinnisvara, millel on tara ümber. Piirkond on turvakaamerate kontrolli all. Kui Ir ajakirjanik astus väravast sisse, leidis ta vene ja läti keelt rääkiva mehe, kes ei tea, kellele kinnisvara kuulub. Tema ei tea midagi, ainult valvab seal talvel. Kinnisvara kooseisu kuulub ka Suhorukova järv. Kõikjal on hoiatussildid – ära sisene, ära sõida paadiga, ära kalasta. Kui rikud reegleid, saad tuhat eurot trahvi. Kinnisvara on heas korras, kohati on märgata nagu mingisugust maaalust struktuuri.

Mitte kaugel asub Aglona piikonnas Kastuline. Katastriameti andmetel kuulub ettvõttele kogu 27-hektariline Indana järv ja ümbruskonnas 44 hektarit maad. Maa asub asustusest eemal, naabrite pilk sinna ei küüni. Nagu ka teistel Baltijas perle kinnisvaraobjektidel on sissepääs piiratud ja väravas on hoiatussildid videovalve kohta. Näha on mahalangenud puutüved, mingit tegevust nagu ei toimu.