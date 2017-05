Salapärase Vene miljardäri kohtuotsus: ta peab naisele maksma väga suure summa

Londoni kohtus lõppes eelmisel nädalal lahutus-saaga, kus oma kooselu lõpetasid ametlikult 20 aastat abielus olnud Vene miljardär ja tema kaasa või siis eks-kaasa. Anonüümne miljardär peab naisele maksma 583 miljonit dollarit, kirjutavad meediaväljaanded.

Kohus leidis, et naine oli abielus võrdne partner ning kasvatas lapsi ise. Lapsehoidjat ei kasutatud. Ta hoolitses ka oma eksmehe eelmisest abielust pärit lapse eest.

Nii miljardär kui tema naine soovisid kohtus täielikku anonüümsust ning siiani on neil see õnnestunud. Vähemalt ei ole teada nende nimesid. Mõned faktid on aga siiski teada.

Mees on 61-aastane endine nafta- ja gaasiärimees. Ta teenis oma varanduse viie aasta eest kui müüs osaluse ühes Venemaa firmas, mis tõi talle sisse 1,3 miljardit dollarit. Naine on sündinud Ida-Euroopas. Ta on 44-aastane ja on veetnud viimased kaks aatakümmet ema ja koduperenaisena. Ta elab perekonna endises kodus Surreys.

Paar kohtus 1989. aastal, kui naine oli Moskvas õppimas. Neli aastat hiljem abiellusid nad Venemaa pealinnas ja kolisid siis Londonisse. Mõlemale anti piiramatu viisa. Naine sai 15 aastat tagasi ka briti kodakondsuse.

Kohtuotsusega määratud summa on veidi vähem kui 45% kogu abielu jooksul soetatud varast. Kogu vara väärtus on 1,3 miljardit dollarit. See teinuks selles anonüümsest miljardärist ühe rikkama inimese, kes Suurbritannias elanud.