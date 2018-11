Salapiirituse vedajate järeltulijad panevad Soome keeluaastate meenutuseks püsti muuseumi

Hoone ehitaja, Mapri Ehituse müügijuhi Margus Väärsi sõnul on Tulivee salapiirituse keskus neile eriline eeskätt seetõttu, et ettevõte saab enda geograafiat Ida-Virumaa suunas laiendada. "Hooned on arhitektuurselt väga ilusad ning ümbritsevasse keskkonda sobivad, nii sise- kui ka välisviimistluses on kasutusel palju tava- ning liimpuitu," rääkis ta.

Väärsi sõnul pakub niisuguse keskuse ehitamine võrreldes tootmis- ja tööstusobjektidega hingele rohkem toitu. "Usun, et sellega läheme ka konkursile Aasta puitehitis," lausus ta. Tulivee rannarestorani peahoone leidis 2017. aasta puitehitiste konkursil äramärkimist.

Muuseumi ehitust toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist ligi 466 000 euroga. Kogu keskus läheb maksma 1,2 miljonit eurot. Kui arvestada ka sadamat ja restorani, on investeeringu suurus 2 miljonit eurot.