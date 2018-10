Salvesti uueks juhiks saab Triin Kõrgmaa

Kõrgmaa alustas oma teekonda Eesti toiduainetööstuses 2008. aastal Valio Eesti turundus- ja tootearendusosakonnas, kust suundus 2012. aastal HKScan Estoniasse. Pärast neli aastat kestnud tööd Talleggi Baltikumi brändijuhi ja valmistoitude Baltikumi kategooriajuhina liitus ta 2016. aasta lõpus Salvesti meeskonnaga.

„Minu eesmärk on keskenduda lähiaastatel ekspordi laiendamisele, tootmise efektiivsuse tõstmisele läbi IT protsesside kaasajastamise ning uute kõrge lisandväärtusega toodete turule toomisele," ütles Kõrgmaa.

Lauri Betlem jätkab Salvesti nõukogu liikmena.

Tema kinnitusel on Triin Kõrgmaa tõestanud end hea juhi, julge visionääri ja tugeva strateegina. „Annan Salvesti juhitooli rahuliku südamega üle Triinule, sest tean, et ta suudab juhtida Salvestit uute väljakutsete kursil ning hoida jätkuvalt fookuses seda, mis Salvestis läbi aastate kõige tähtsamaks on peetud – kvaliteetne Eesti toit ja pühendunud meeskond,“ lisas Betlem.