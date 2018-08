Salvestil töökäte puudust ei ole. Mida nad teevad ja kust nad töötajaid leiavad?

Personalijuhi sõnul on Salvest viimastel aastatel leidnud uusi püsivaid töötajaid pigem praktikaprogrammi kaudu ja nende seast, kes on liitunud meeskonnaga hooajatöötajana, kuid soovivad pärast tipphooaja lõppu edasi tööle jääda.

„Pühendunud usaldusväärsele inimesele katsume alati püsiva töökoha leida, võimalusel näiteks seniseid töötajaid koolituse abil uutele positsioonidele edutades," selgitas Salvesti personalijuht.

Salvest leiab uusi meeskonnaliikmeid sageli ka olemasolevate töötajate tutvusringkonnast. „Meile tähendab see tõelist usaldust, kui meie töötajad on siin rahul ja soovitavad Salvestit tööandjana ka oma tuttavatele. Sõbra või tuttava soovitus on teatavasti mõjuvam ja usaldusväärsem kui lubadused töökuulutuses. Sõbralik kollektiiv muudab ka hommikuti tööle tuleku mõnusamaks, annab tööpäevale rohkem väärtust ja, mis seal salata, muudab ka lahkumise raskemaks," nentis Ellamik.

Personalijuhi kinnitusel on eriti noorte seas palju neid, kes käivad niisama ennast ja õnne otsimas ning siin-seal kätt proovimas, enne kui leiavad endale sobiva töövaldkonna.

„Neile, kelles näeme huvi valdkonna vastu ja soovi areneda, pakume tuge ja erinevaid koolitusi. See võimaldab inimesel end meie juures igakülgselt teostada ja karjääriredelil edeneda. Kindlasti on see kompliment ka meile, kui oleme suutnud oma töötajaid nii kasvatada, et nad löövad tulevikus läbi ka teistes ettevõtetes."